Chcieli skoczyć do Jeziorka Czerniakowskiego z wysokości! Strażnicy zdążyli w ostatniej chwili

Do sytuacji doszło w środę, 19 czerwca. Patrol zauważył nastolatków około godzin 14.30. Stali w jedynie krótkich spodenkach, gotowi do skoku do wody. -Jeden z nich właśnie szykował się do skoku. Młody człowiek stał na krawędzi za barierką w pozie startowej, jednak na widok dwojga funkcjonariuszy odstąpił od zamiaru i złapał się poręczy. Strażnicy pomogli młodemu człowiekowi powrócić na bezpieczną stronę barierki i wyjaśnili obu 15-latkom zagrożenie związane ze skokami do nieznanej wody w miejscu do tego nieprzygotowanym. Pouczyli też, że kąpiel w Jeziorku Czerniakowskim jest dozwolona, ale wyłącznie na plaży objętej obserwacją ratowników. Z uwagi na wiek niedoszłych skoczków na miejsce wezwana została policja – informuje Referat Prasowy Straży Mijeskiej w Warszawie.

Przy okazji zbliżających się wakacji, strażnicy miejscy przypominają rodzicom o konieczności zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Więcej TUTAJ.

Tragedia pod Siedlcami. Maciek przyjechał pomóc rodzinie, nie żyje. Młody mężczyzna utonął w stawie

W czerwcu dochodziło już do tragedii nad wodą. Maciej Ł. († 33 l.) z Siedlec przyjechał do rodziny w Grabowcu (pow. siedlecki), by pomóc jej w polu. Zamiast tego znalazł swoją śmierć. Sobotnim wieczorem (10 czerwca) po skończonej pracy poszedł nad wiejski staw, by się ochłodzić. Ubranie położył na brzegu i wskoczył do wody. Chwilę później doszło do tragedii. Mieszkańcy wioski następnego dnia na brzegu znaleźli jego ubranie. Ciało 33-latka strażacy wyciągnęli z wody w niedzielę.

Co roku w wakacje nad wodą ginie dziesiątki osób.