− Poczucie lekkości ułatwia pacjentce dobranie dogodnej pozycji przy porodzie, co sprzyja poszerzaniu wymiarów miednicy i adaptacji dziecka do kanału rodnego. Korzyścią dla dziecka z porodu „z wody do wody” jest tłumienie dźwięków, światła i pierwszego szoku. Ciepła woda łagodzi przebieg porodu i skraca jego czas − mówiła Aneta Balcerzak, podkreślając zalety tej metody.

Poród w wodzie jest uznawaną i bezpieczną metodą porodu. Polega na zastąpieniu łóżka szpitalnego wanną wypełnioną wodą o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała. Woda jest systematycznie oczyszczana podczas porodu. To zapewnia bezpieczeństwo noworodka. Metoda ta zwiększa komfort rodzących, zmniejsza dolegliwości bólowe i pomaga w radzeniu sobie z nimi.

− Ciepła woda zwiększy komfort rodzących, zmniejszy dolegliwości bólowe i pomoże sobie z nimi radzić. Ta metoda poprawia również elastyczność tkanek krocza i pochwy co umożliwi ochronę i zmniejszy ryzyko jego urazów. W czasie porodu do wody mięśnie się rozluźniają, a poziom napięcia, lęku i stresu zmniejsza się − dodaje Małgorzata Knaś, położna bloku porodowego.

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie został założony w 1912 roku i od początku swego istnienia był nastawiony na opiekę medyczną nad matką i jej nowonarodzonym dzieckiem.