Ojciec dziewczynki sam odebrał poród! Do szpitala miał parę metrów...

Poród na parkingu szpitala w Radomiu. Ojciec dziecka sam go odebrał

Mężczyzna sam odebrał poród swojego dziecka na parkingu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 marca, w godzinach porannych, o czym placówka poinformowała na swoim profilu facebookowym. Ojciec dziewczynki wiózł do placówki ciężarną żonę, ale nie zdążył dojechać na czas, zatrzymując się na parkingu, gdzie doszło do zdarzenia. Mama i dziecko, które przyszło na świat w nietypowych okolicznościach, czują się dobrze. - Brawo dla taty - potrafił zachować zimną krew i pomóc żonie i córce👏 Wielkie dzięki dla położnych i lekarzy Klinicznego Oddziału Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Oddziału Neonatologii, Poradni Ginekologicznej i Ochronie szpitala za przeprowadzenie szybkiej, sprawnej i efektywnej akcji 👏👏👏💪💪💪 - informuje szpital w Radomiu.

