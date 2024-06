Wyszedł na imprezę, do domu już nie wrócił. Jego ciało znaleziono dzień później

Okoliczności tej tragedii wstrząsnęły mieszkańcami malutkiej wsi Zaścienie (pow. wołomiński). Piątkową imprezę ze znajomymi (31 maja) opuścił około 24-letni mężczyzna. Nikt nie wiedział, gdzie się udał. Poszukiwania chłopaka rozpoczęto z samego rana. W okolicach godziny 17 do działań policji dołączyła również straż pożarna z Wołomina.

− Straż pożarna swoje działania prowadziła na prośbę policji. Od nas zadysponowano siedem zastępów oraz jedną łódź. Poszukiwania prowadziliśmy również z powietrza przy pomocy drona − mówi nam st. sekc. Marcin Lachowicz z wołomińskiej straży pożarnej.

Poszukiwania, jak ustaliliśmy, miały trwać od około godziny 17. − Braliśmy udział w poszukiwaniach w zbiorniku wodnym i okolicznym lesie. Około północy (niedziela, 2 maja) ciało wyłowiono z wody − dodaje Lachowicz. Dalsze czynności na miejscu prowadziła policja pod nadzorem prokuratora.

Z rzeki Narew wyłowiono zwłoki. Na miejscu pracuje policja i prokurator

To kolejna tragedia, do której doszło w ostatnich dniach na Mazowszu. We wtorek (28 maja) w okolicach godziny 7 z rzeki Narew wyłowiono ciało młodego chłopaka. Zauważył je świadek przechodzący obok mola w Serocku. Nieoficjalnie ustalono, że to 19-letni chłopak, który w sobotę (25 maja) podczas wypadu ze znajomymi wszedł do rzeki w miejscowości Łacha i zniknął pod wodą. O sprawie pisaliśmy tutaj.