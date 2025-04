Pilny apel warszawskiego ZOO! Chodzi o pryszczycę. Nowe zasady dla odwiedzających

Pryszczyca zbiera śmiertelne żniwo wśród zwierząt. Chociaż główne ogniska choroby znajdują się na Węgrzech i Słowacji, to warszawskie ZOO woli dmuchać na zimne i przygotowuje się na wypadek dotarcia choroby do stolicy. Oznacza to, że wszyscy odwiedzający będą musieli dostosować się do nowych zasad. – W trosce o bezpieczeństwo zwierząt parzystokopytnych przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich, wprowadzamy działania zapobiegawcze mające na celu ochronę zwierząt w ZOO przed wirusem pryszczycy – czytamy w komunikacie. W warszawskim zoo zwierzęta parzystokopytne to m.in.: zebry, wielbłądy, antylopy, żubry, bizony.

Od teraz wszyscy odwiedzający zobowiązani są do:

obowiązkowego przejścia przez maty dezynfekcyjne przy wejściu do ZOO,

niewchodzenia na tereny ogrodzone,

nienawiązywania kontaktu fizycznego ze zwierzętami (np. głaskania),

niekarmienia zwierząt,

przestrzegania wskazówek pracowników ZOO oraz znaków informacyjnych.

„Wirus pryszczycy może przenosić się na ubraniach, butach, sprzęcie, a nawet drogą powietrzną. Wasza ostrożność pomaga chronić zdrowie zwierząt!” - ostrzegają pracownicy.

Pryszczyca. Co to jest? Jakie daje objawy?

Czym jest pryszczyca? Jak wyjaśnia Główny Inspektorat Weterynarii, pryszczyca jest zakaźną i zaraźliwą chorobą zwierząt parzystokopytnych domowych oraz dzikich. Na zakażenie najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphtovirus należący do rodziny Picornaviridae. Wirus przenosi się teżna ludzi, ale objawy zakażenia są łagodne.