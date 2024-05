DRAMAT

Z rzeki Narew wyłowiono zwłoki. Na miejscu pracuje policja i prokurator

sz 11:39

We wtorek rano, 28 maja, spacerowicz przechodzący nad rzeką Narew w Serocku dokonał strasznego odkrycia. Na wodzie unosiły się zwłoki mężczyzny. Świadek natychmiast zawiadomił służby. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że ciało może należeć do zaginionego 19-latka, który w sobotę wszedł do Narwi i zniknął.