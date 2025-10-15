Chopin w autobusie i tramwaju. Muzyka wielkiego Polaka opanowała komunikację miejską!

Chopin gra w całym mieście! Komunikacja miejska na różowo i z nutami

Muzyka Chopina opanowała Warszawę. Na Dworcu Centralnym zainstalowano specjalne schody imitujące klawisze fortepianu. Od wtorku (14 października) na ulicach miasta można spotkać autobus chopinowski, który promuje trwającą XIX edycję Konkursu Chopinowskiego. Dołączył do specjalnie ozdobionych tramwajów i wagonów metra. W autobusie jeżdżącym na trasie linii 175 i 128 podczas całego kursu można posłuchać muzyki Fryderyka Chopina. Kursuje z Lotniska Chopina do pl. Piłsudskiego.

Największą popularnością wśród warszawiaków i turystów cieszy się jednak chopinowski tramwaj. Tam muzyki wybitnego polskiego kompozytora można posłuchać na żywo! Wykonają ją najwybitniejsi muzycy młodego pokolenia: Macieja Smoląga, Jana Nicewicza, Wojciecha Kruczka, Pawła Wojciechowskiego, Józefa Domżała, Margarite Latypovą i Szymona Drabińskiego. Tramwaj kursuje na trasie: Zajezdnia Wola – Wolska – Towarowa – Aleje Jerozolimskie – al. Zieleniecka – Targowa – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka. Koncertowe kursy odbywają się o godzinie 14, 15 i 17. O 16.30 można spotkać varsavianistę Marka Bykowskiego, który opowie o mało znanych faktach z życia i twórczości Chopina. Z powodu ogromnego zainteresowania jego kursowanie przedłużono aż do niedzieli.

