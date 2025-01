Ciężarówka z bydłem wpadła do rowu na S8. Zwierzęta rozbiegły się po drodze

Trzcianka. Ciężarówka wpadła do rowu na trasie S8

W środę nad ranem (16 stycznia) 43-letni kierowca ciężarówki przewożącej zwierzęta trasą S8 wpadł do rowy. Kilkanaście sztuk bydła rozbiegło się po drodze, kilka z nich zostało rannych.

Wezwani na miejsce strażacy zagonili je w bezpieczne miejsce, gdzie pozostały do podstawienia innego transportu.

Ranny kierowca w stanie nietrzeźwości

Kierowca samochodu doznał obrażeń ciała. Zespół ratownictwa medycznego zdecydował o przetransportowaniu go do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że znajdował się pod wpływem alkoholu. Próbki krwi zostały przekazane do dalszych badań.

- Utrudnienia w ruchu potrwają jeszcze kilka godzin. Do czasu wyciągnięcia ciężarówki z rowu ruch w kierunku Warszawy odbywa się jednym pasem - informowała podkom. Wioleta Szymanik z Powiatowej Komendy Policji w Wyszkowie