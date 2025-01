Sprawdź

Co się dzieje w Warszawie w 2025 roku? Przegląd najważniejszych wydarzeń w stolicy

Nie będzie to rok przełomowy, nie będzie też nowych spektakularnych inwestycji. Miasto skupi się na dokończeniu tego, co już rozpoczęte. 2025 r. w Warszawie będzie za to pełen wydarzeń kulturalnych i koncertów - kilka światowych gwiazd już zapowiedziało swoje występy na PGE Narodowym. Będzie się działo również wokół kontrowersyjnego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tuż obok wielkiej białej bryły rozpocznie się też budowa monumentalnej czarnej bryły Teatru Rozmaitości.