Co za historia! Chciała jechać do banku wylądowała na komendzie

Brawa dla taksówkarza!

Czujny taksówkarz pokrzyżował plany oszustów, którzy próbowali wyłudzić gotówkę od mieszkanki powiatu pruszkowskiego. Kobieta chciała jechać do banku, by wypłacić rzekomo zagrożone oszczędności. Gdy opowiedziała historię kierowcy, ten zamiast do zleconego celu, zawiózł swoją pasażerkę na komendę policji.