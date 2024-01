Warszawa. Co zrobić z choinką po świętach? Nie każdą trzeba wyrzucać!

Czas świąteczny to jeden z najbardziej magicznych momentów w roku. Wszystko co dobre szybko się jednak kończy i zostajemy z corocznym dylematem: co zrobić z choinką? Jak co roku podpowiadamy – nie każde drzewko musi wylądować w koszu na odpadki. Część z nich można wykorzystać.

Jeśli zdecydowaliśmy się w tym roku na ściętą choinkę, to niestety, ale nie będzie jej można oddać na biomasę. W ubiegłych latach część drzewek trafiało do elektrociepłowni na Siekierkach i Żeraniu. Tam były spalane i wracały do naszych mieszkań w postaci ciepłych grzejników. Jak informuje Radio Dla Ciebie tym razem zbiórki nie będzie.

Co zatem zrobić z uschłym drzewkiem? Należy je pozostawić w kontenerze na odpadki „zielone”. Wcześniej trzeba ją oczywiście oczyścić z ozdób, ziemi i donicy, jeśli się w niej znajdowała. Sztuczne choinki są traktowane jako odpady zmieszane. W przypadku większych trzeba je wystawić jako śmieci wielkogabarytowe.

Dobrą informację mamy natomiast dla tych mieszkańców Warszawy, którzy kupili drzewka w donicach. Jeśli odpowiednio pielęgnowaliśmy choinkę, to może ona wrócić do lasu! Leśnicy będą zbierali żywe drzewka w dwóch terminach: 13 stycznia, godz. 9 – 14 przed siedzibą Lasów Miejskich przy ul . Korkowej 170A oraz 20 stycznia, godz. 9 – 14 przy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na ul. Rydzowej 1A. Uwaga! Leśnicy uprzedzają, że zabiorą tylko te gatunki iglaków, które rosną w polskich lasach. Są to: świerk pospolity, sosna zwyczajna i jodła pospolita.