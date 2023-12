Boże Narodzenie 2023. Kiedy ubrać choinkę? To nie takie oczywiste

Skąd się wzięła tradycja ubierania choinki?

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen miłości, radości i pojednania. Nieodłącznym elementem świętowania narodzin Jezusa są kolorowe dekoracje, które sprawiają, że chwile są jeszcze bardziej magiczne. Jedną z najbardziej znanych tradycji bożonarodzeniowych jest ubieranie choinki. To bardzo stary zwyczaj, który może mieć korzenie w dawnych tradycjach pogańskich. Inni zaś uważają, że swoje źródło ma w czasach Imperium Rzymskiego, gdzie przystrajało sio drzewko życia z okazji święta słońca - saturnaliów. Świąteczna choinka, jak znamy, mogła mieć swój początek również w Alzacji, gdzie zawieszano na niej ozdoby zrobione z papieru oraz jabłka, które nawiązywały do rajskiego drzewa.

Boże Narodzenie 2023. Kiedy ubiera się choinkę na święta?

Mimo że na ulicach miast czy w galeriach handlowych choinki są przystrojone już na początku listopada (zaraz po święcie zmarłych), to istnieją pewne zasady dotyczące daty ubierania świątecznego drzewka. Zgodnie z tradycją choinkę powinno ubierać się w wigilijny poranek, czyli 24 grudnia! Wiele jednak osób odchodzi od tej tradycji i decyduje się na ozdobienie drzewka dużo wcześniej, ponieważ 24 grudnia od samego rana trwają przygotowania do wieczerzy. Najczęściej choinkę ubierają kilka dni przed Wigilią lub już 6 grudnia, kiedy obchodzone są Mikołajki.

Do kiedy można trzymać choinkę w domu?

Niestety, po radosnym ubieraniu choinki musi nastąpić też czas jej rozebrania. Kiedy to zrobić? Według przyjętej tradycji świąteczne drzewko powinniśmy rozebrać do 2 lutego, czyli do święta Matki Bożej Gromnicznej. To właśnie tego dnia z kościołów zabierane są wszystkie bożonarodzeniowe ozdoby. Inna tradycja uznaje zaś, że choinkę rozbiera się już w pierwszą niedzielę po Święcie Trzech Króli, kiedy wypada niedziela Chrztu Pańskiego. W 2024 roku jest to 7 stycznia.