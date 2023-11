Ruszają Jarmarki Bożonarodzeniowe 2023 w Warszawie! [ADRESY, DATY]

Boże Narodzenie 2023. W Warszawie ruszają świąteczne jarmarki

Święta Bożego Narodzenia już za miesiąc! Za nami już pierwsze śnieżne dni, na Placu Zamkowym w Warszawie instalowana jest ogromna choinka i świąteczne instalacje, a sklepowe półki uginają się od świątecznych dekoracji i dodatków. Co więcej, już pod koniec listopada rusza pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie. Kolejne będą rozpoczynały się z pierwszymi dniami grudnia.

Dlaczego wato wybrać się na Jarmark Bożonarodzeniowy w Warszawie?

Jarmarki bożonarodzeniowe to świetna okazja, by jeszcze przed Wigilią poczuć piękną magię świąt. To też idealne miejsce, by kupić świąteczne dekoracje i prezenty dla najbliższych. Na jarmarkach z pewnością nie zabraknie stoisk z wyjątkowymi produktami handmade. Na łasuchów zaś czekać będą też tradycyjne potrawy i pyszne grzane napoje – idealne na mroźne zimowe dni!

Jarmarki Bożonarodzeniowe 2023 w Warszawie. Kiedy i gdzie?

Do świąt Bożego Narodzenia został miesiąc. Pora zatem sprawdzić, gdzie i kiedy w 2023 roku odbędą się świąteczne jarmarki. Na mapie Warszawy pojawi się kilka miejsc, w których będzie można poczuć magię świąt i zrobić przedświąteczne zakupy. Już w piątek, 24 listopada, wystartuje wielki jarmark w okolicy Starego Miasta! Do kiedy potrwa? Gdzie jeszcze odbędą się jarmarki bożonarodzeniowe w stolicy? Wszystkie najważniejsze informacje podajemy w poniższej galerii zdjęć!