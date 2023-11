Gotowe trasy i prawie 800 obiektów. Turyści się z nią nie rozstają!

Ile dać księdzu po kolędzie? Ujawniają, co się dzieje w kościele. „50 złotych w kopercie to wstyd!”

- Naszym celem było stworzenie narzędzia, które nie tylko ułatwi zwiedzanie metropolii warszawskiej, ale także pozwoli odkryć mniej znane, ale równie fascynujące miejsca. Warsawpolis Guide to nie tylko mapy i trasy - to zaproszenie do eksploracji historii, kultury i architektury naszego regionu - mówi Paweł Moras, dyrektor Stołecznego Biura Turystyki.

Aplikacja obejmuje: zabytki, instytucje kultury i ukryte perełki miejskiej architektury, o których nikt wcześniej nie wiedział. Z "Warsawpolis Guide" można zwiedzić Warszawę, ale nie tylko! Na jej liście znajduje się również: Czosnów, Górę Kalwarię, Halinów, Karczew, Kobyłkę, Konstancin-Jeziorną, Legionowo, Lesznowolę, Marki, Milanówek, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Podkowę Leśną, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wołomin, Ząbki, Zielonkę i Żyrardów.

Aplikacja jest dostępna w dziewięciu wersjach językowych, dla trzech systemów operacyjnych. Pomimo tego, że działa od krótkiego czasu, użytkownicy już ją pokochali.

- Mega sprawa w trakcie zwiedzania stolicy! Świetny przewodnik, do tego ciekawostki w paru językach! Zamiast siedzieć w Google i szukać niepewnych informacji wszystko jest pod ręką, polecam - pisze jeden z internautów.

- Ekstra! Będę używać! - dodaje Emilia.