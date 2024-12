"13 posterunek" pojawił się na ekranach 27 lat temu! Kultowy sitcom do dziś robi wrażenie na widzach

Kiedy to było

Święta Bożego Narodzenia wczoraj i dziś. Co się zmieniło? To był zupełnie inny świat!

Czy McDonald's będzie otwarty w Boże Narodzenie 2024?

Święta to nie tylko pierogi czy barszczyk z uszkami, bo są ludzie, którzy sprawdzają, czy w Boże Narodzenie 2024 otwarty będzie McDonald's. Znana sieć przyciąga klientów przez okrągły rok, a od kilku tygodni zachęca do konsumpcji m.in. Burgera Drwala i jego nowych wariantów. Czy będzie je można skosztować 25 grudnia?

Franczyzobiorcy zdecydują ws. otwarcia McDonald's w Boże Narodzenie 2024

O tym, czy McDonald's będzie otwarty w Boże Narodzenie 2024, zdecydują tak naprawdę sami franczyzobiorcy. To do nich należy 90 procent lokali sieci w Polsce. Informacje o funkcjonowaniu wszystkich lokali można znaleźć na stronie www.mcdonalds.pl w zakładce „Restauracje”. Są tam podane godziny otwarcia każdej placówki w naszym kraju, i to z tygodniowym wyprzedzeniem.

McDonald's w Polsce. 32 lata historii

McDonald's ma w Polsce 570 restauracji, a pierwsza została otwarta 17 czerwca 1992 r. na rogu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie. W ciągu pierwszych kilkunastu godzin lokal odwiedziło aż ponad 45 tys. osób. Liczba transakcji, które przeprowadzili klienci w dniu otwarcia warszawskiej placówki, osiągnęła pułap 13 304, co okazało się rekordem świata wśród wszystkich restauracji McDonald's.

Na początku działania, tj. przez kilka następnych miesięcy, w menu pierwszej w Polsce restauracji McDonald's znajdowały się:

hamburger;

podwójny hamburger;

cheeseburger;

podwójny cheeseburger;

Big Mac;

frytki;

napoje;

lody;

koktajle mleczne.

Dwa lata później, tj. w 1994 r., w Polsce powstał pierwszy McDrive, który zlokalizowano przy trasie szybkiego ruchu w Częstochowie, a w 2000 r. w restauracjach McDonald's zadebiutował WieśMac. 11 lat później swoją premierę miał Burger Drwala, którego odświeżona wersja pojawiła się pod koniec listopada. w lokalach sieci w całej Polsce.

Koniec popularnego McDonald'sa w Warszawie. Zamyka się też stacja paliw Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

McDonald's jak z horroru w sercu Polski. Co tam się stało?