Czy w Lany Poniedziałek trzeba iść do kościoła? Rozwiewamy wątpliwości

Lany Poniedziałek 2023 - czy trzeba iść do kościoła?

Święta Wielkanocne to najważniejszy czas w roku liturgicznym wszystkich chrześcijan. Udział w porannej mszy rezurekcyjnej w Niedzielę Wielkanocną jest wręcz chrześcijańskim obowiązkiem. Tradycyjna procesja na cześć zmartwychwstałego Jezusa jest bardzo ważnym elementem tych świąt.

Jednak Lany Poniedziałek jest już postrzegany nieco inaczej. Śmigus-dyngus wiąże się z beztroskim oblewaniem wodą. Czy nie idąc tego dnia do kościoła, popełniamy grzech? Sprawdziliśmy, co mówi na ten temat Prawo Kanoniczne.

Poniedziałek Wielkanocny. Czy trzeba iść do kościoła?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego udział we mszy świętej w drugi dzień świąt Wielkanocnych nie jest obowiązkowy. Dlaczego? Odpowiedź kryje się w kalendarzu liturgicznym. Nie ma w nim sformułowania takiego, jak Poniedziałek Wielkanocny. Z tego powodu udział we mszy świętej nie jest obowiązkowe. Mimo wszystko większość wiernych zmierza do kościoła także w Lany Poniedziałek.

Skąd się wziął Lany Poniedziałek? O co chodzi w śmigus-dyngus?

Chociaż święta Wielkanocne kojarzą się ze zmartwychwstaniem Chrystusa, to zwyczaj wiosennych świąt sięga znacznie starszych czasów. Nasi przodkowie czcili wtedy odradzającą się z zimowego odrętwienia przyrodę, a czas wiosny był związany ze szczególnymi zwyczajami.

Jednym z nich był właśnie popularny do dziś śmigus-dyngus. To tak naprawdę pogański rytuał. Oblewanie wodą miało na celu oczyszczenie po zimie i zapewnienie sobie pomyślności w nowym roku. Nasi przodkowie nie liczyli bowiem lat, tylko wiosny. Rok zaczynał się więc wtedy, gdy przyroda wracała do życia.