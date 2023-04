i Autor: PIXABAY Wielkanoc 2023: czy McDonald's jest otwarty w Niedzielę Wielkanocną, 09.04.2023? LISTA RESTAURACJI

Wielkanoc 2023 to bardzo ważne święto dla członków kościoła katolickiego. Nie wszyscy jednak do niego należą i nie wszyscy świętują Wielkanoc 2023 podczas rodzinnego śniadania w domu. Wiele osób zastanawia się, czy restauracje sieci McDonald’s są otwarte w Wielkanoc, 09.04.2023? Czy McDonald’s będzie otwarty w niedzielę, 9 kwietnia? Jakie są godziny otwarcie McDonald’s w Wielkanoc 2023? Sprawdźmy to!