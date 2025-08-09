Defilada wojskowa w Warszawie 2025. W niedzielę próba generalna sparaliżuje stolicę!

Defilada Wojskowa 2025. Wisłostrada pod specjalnym nadzorem

Głównym punktem utrudnień będzie Wisłostrada, która zostanie całkowicie zamknięta. Jak informują służby, „próba defilady będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady – od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina.” To oznacza, że od soboty, 9 sierpnia, od godziny 16:00 do niedzieli, 10 sierpnia, do godziny 11:00, ta kluczowa arteria będzie nieprzejezdna.

Lista zamkniętych ulic (od soboty, 9 sierpnia, godz. 16:00 do niedzieli, 10 sierpnia, godz. 11:00):

Pułkowa od ulicy Heroldów mostu Skłodowskiej-Curie.

Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się).

Jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina.

Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady.

Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się).

Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim).

Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się).

Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się).

Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się).

Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się).

Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się).

Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się).

Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się).

Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady.

Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady.

Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady.

Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Dodatkowo, „Połączenia z Wisłostradą nie będą miały: Trasa AK i most Grota-Roweckiego, aleja „Solidarności” i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.” Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach pojawią się znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Święto Wojska Polskiego. Na defiladę przyszły tłumy

Mosty pod ostrzałem. Przeloty samolotów

W sobotę, 9 sierpnia, w godzinach 11:30-13:30, mieszkańcy Warszawy mogą spodziewać się dodatkowych utrudnień związanych z próbą przelotu samolotów. W tym czasie całkowicie wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim, a także na moście pieszo-rowerowym. W przypadku złej pogody, próba odbędzie się w niedzielę.

Utrudnienia na mostach:

Most Gdański i Śląsko-Dąbrowski: Całkowite wstrzymanie ruchu w sobotę, 9 sierpnia, w godzinach 11:30-13:30.

Most pieszo-rowerowy: Zamknięty w tym samym czasie.

Niedziela rano: Pieszy i rowerzyści nie skorzystają z mostu Gdańskiego.

Zawieszone przystanki: Most Gdański 53 i 54 oraz Wybrzeże Helskie 01 i 02. Autobusy będą przejeżdżały mostem w obu kierunkach bez zatrzymania.

Rowerzyści muszą liczyć się z zamknięciem dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady – od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Nie będzie również możliwości przejścia ani przejazdu rowerem przez Wisłostradę przy ulicach Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie także przejście podziemne na wysokości ulicy Sanguszki.

Komunikacja miejska na objazdach. Autobusy i tramwaje zmieniają trasy

Wstrzymanie ruchu na mostach i Wisłostradzie oznacza poważne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras autobusów i tramwajów.

Zmiany w komunikacji miejskiej (sobota, 9 sierpnia, godz. 11:30-13:30):

Autobusy linii 100, 160, 190, 409, 500 i Z-5 pojadą innymi trasami.

Autobusy 160 i 190 po stronie praskiej dojadą do skrzyżowania alei „Solidarności” i Targowej, a po stronie śródmiejskiej do placu Bankowego.

Autobusy linii 409, 500 i Z-5 na Pradze dojadą do ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego.

Zmiany w komunikacji miejskiej (po godz. 16:00, po zamknięciu Wisłostrady):

Autobusy linii 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N14, N16, N33, N64 i N83 zmienią trasy.

Zmiany w kursowaniu tramwajów (w przypadku zamknięcia torowiska na moście Śląsko-Dąbrowskim):

Linia 4 na lewym brzegu Wisły będzie jeździła z Wyścigów na Wolę (z Mokotowa do Rogalińska 03, a na Mokotów z Zajezdnia Wola 03), a na Pradze pojedzie do Dworca Wschodniego/Kijowskiej.

Linie 13, 26 i T na Pradze pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, a na drugim brzegu Wisły będą kursowały do stacji Metra Marymont.

Linie 20 i 23 dotrą do stacji Metra Marymont, a po stronie praskiej będą jeździły do Dworca Wschodniego/Kijowskiej.

Święto Wojska Polskiego. Co zobaczymy 15 sierpnia?

Głównym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje równocześnie paradę morską na Helu. To zapowiedź spektakularnego widowiska!

Co zobaczymy podczas defilady?

Ponad 4000 żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych.

50 statków powietrznych, w tym śmigłowce i samoloty F-16.

300 jednostek sprzętu wojskowego, w tym czołgi Abrams i Borsuki.

Reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód.

Na Bałtyku: 20 okrętów, w tym korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

Defilada i parada rozpoczną się 15 sierpnia o godz. 12:00 i będą transmitowane na żywo w telewizji, internecie oraz na telebimach w rejonie uroczystości.

Przygotowania i objazdy. Jak ominąć zamknięte ulice?

Przygotowania do defilady trwają już od jakiegoś czasu. Z tego powodu od poniedziałku jest zamknięty prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa – od ulicy Sanguszki do Boleść. Kierowcy ponownie przejadą tędy 20 sierpnia. Zamknięte są także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.

Objazdy dla kierowców:

Modlińska i Jagiellońska.

Dalej: Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie i Wał Miedzeszyński.

Na lewym brzegu Wisły: kierowcy jadący od strony Łomianek będą kierowani do ulicy Marymonckiej. Dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

Utrudnienia także 14 sierpnia

Warto pamiętać, że podobne zmiany zostaną wprowadzone przed defiladą, w czwartek, 14 sierpnia. Dlatego już teraz warto zaplanować swoje podróże po Warszawie i uzbroić się w cierpliwość. To będzie wielki dzień dla Wojska Polskiego, ale i wielkie wyzwanie dla stołecznych kierowców i mieszkańców!

