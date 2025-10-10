Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje 10.10.2025 r.? Utrudnienia i wstrzymany ruch

Od wczesnych godzin porannych w piątek (10 października) pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami.

Jak podaje Warszawski Transport Publiczny, z przyczyn technicznych, linia M1 kursuje na skróconej trasie Kabaty − Plac Wilsona. Na odcinku Plac Wilsona − Młociny uruchomiono komunikację zastępczą. Na razie nie podano informacji, jak długo mogą potrwać problemy techniczne i kiedy pociągi wrócą na swoje trasy.

Metro M1 − awaria i komunikacja zastępcza

Warszawski Transport Publiczny (WTP) poinformował o uruchomieniu zastępczej linii autobusowej, która kursuje na trasie: Metro Młociny − Kasprowicza − Sacharowa − Żeromskiego − Słowackiego − Plac Wilsona.

Dodatkowo, wybrane kursy linii 2 w kierunku Metro Młociny, zostają skierowane bezpośrednio do stacji metra Plac Wilsona.

− Z przyczyn technicznych linia metra M1 kursuje na skróconej trasie Kabaty − Plac Wilsona − czytamy w oficjalnym komunikacie WTP.

− Uruchomiono komunikację zastępczą na odcinku Plac Wilsona − Młociny − podają dalej.

Jak ominąć utrudnienia w metrze?

Pasażerowie, którzy planowali podróż linią M1 na północ od Placu Wilsona, powinni skorzystać z autobusowej komunikacji zastępczej lub alternatywnych tras autobusowych i tramwajowych. Warszawski Transport Publiczny zaleca śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, aby być na bieżąco z aktualną sytuacją.

Utrudnienia w metrze

Na razie nie podano oficjalnej przyczyny awarii. Służby techniczne pracują nad usunięciem usterki, jednak czas przywrócenia pełnej funkcjonalności linii M1 pozostaje nieznany.

Pasażerowie powinni uzbroić się w cierpliwość i planować podróż z uwzględnieniem dodatkowego czasu na przesiadki i objazdy.

