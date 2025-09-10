Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje? Śmiertelny wypadek na stacji

2025-09-10 22:16

Poważne utrudnienia w warszawskim metrze po śmiertelnym wypadku! Wyłączone z ruchu zostały stacje: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka oraz Pole Mokotowskie. Wszystko dlatego, że na stacji Wierzbno rozegrała się tragedia. Kobieta skoczyła pod nadjeżdżający pociąg. Nie udało się jej uratować.

Dlaczego metro nie jeździ? Śmiertelny wypadek przyczyną poważnych utrudnień

To tragiczny incydent jest powodem poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu warszawskiego metra. Dziś, 10 września wieczorem kobieta wskoczyła pod nadjeżdżający skład na stacji Wierzbno. Niestety, nie udało jej się uratować. Z powodu śmiertelnego wypadku w metrze kilka stacji zostało wyłączonych z użytkowania. Wyłączone z ruchu stacje to: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie. Pociągi metra linii M1 nie kursują na odcinku Stokłosy - Politechnika. Pasażerów dowiozą do celu autobusy komunikacji zastępczej.

Na stronie internetowej warszawskiego metra pojawił się komunikat: "Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: METRO STOKŁOSY 04 – K.E.N. – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA 12 – (tech. Waryńskiego zawrotka PL. KONSTYTUCJI – Waryńskiego) – METRO POLITECHNIKA 05 – Waryńskiego – Batorego – Boboli – Madalińskiego – Al. Niepodległości – pętla METRO WILANOWSKA – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – K.E.N. – METRO STOKŁOSY".

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

