Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje? Śmiertelny wypadek na stacji

Dlaczego metro nie jeździ? Śmiertelny wypadek przyczyną poważnych utrudnień

To tragiczny incydent jest powodem poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu warszawskiego metra. Dziś, 10 września wieczorem kobieta wskoczyła pod nadjeżdżający skład na stacji Wierzbno. Niestety, nie udało jej się uratować. Z powodu śmiertelnego wypadku w metrze kilka stacji zostało wyłączonych z użytkowania. Wyłączone z ruchu stacje to: Ursynów, Służew, Wilanowska, Wierzbno, Racławicka, Pole Mokotowskie. Pociągi metra linii M1 nie kursują na odcinku Stokłosy - Politechnika. Pasażerów dowiozą do celu autobusy komunikacji zastępczej.

ZOBACZ TEŻ: Metro w Warszawie kończy 30 lat! Tak je otwierano w 1995 roku. Pociągi ruszyły w południe [ZDJĘCIA]

Na stronie internetowej warszawskiego metra pojawił się komunikat: "Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej na trasie: METRO STOKŁOSY 04 – K.E.N. – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – Rolna – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Al. Armii Ludowej – Waryńskiego – METRO POLITECHNIKA 12 – (tech. Waryńskiego zawrotka PL. KONSTYTUCJI – Waryńskiego) – METRO POLITECHNIKA 05 – Waryńskiego – Batorego – Boboli – Madalińskiego – Al. Niepodległości – pętla METRO WILANOWSKA – Al. Wilanowska – Rolna – Al. Harcerzy Rzeczypospolitej – K.E.N. – METRO STOKŁOSY".

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Sonda Jechałeś/-aś kiedyś metrem? Tak Nie

Ile jest w Polsce linii metra? Wykaż się wiedzą w quizie o metrze warszawskim Pytanie 1 z 10 Ile linii metra ma obecnie Warszawa? Jedną Dwie Trzy Następne pytanie