Dlaczego metro w Warszawie nie kursuje? Utrudnienia w M1 po poważnym wypadku

Warszawa. Dlaczego metro nie kursuje?

We wtorek, 23 lipca, po godz 11 wystąpiły utrudnienia w kursowaniu metra na linii M1. Jak przekazał czytelnik "Super Expressu", doszło do poważnego wypadku. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Chciał wepchnąć 17-latka pod metro. Mamy przerażające nagranie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O 11:41 WTP oficjalnie poinformował o utrudnieniach w kursowaniu linii metra M1:

"Pociągi metra linii M1 kursują na trasach skróconych: Kabaty – Stokłosy i Politechnika – Młociny" - czytamy w komunikacie.

Co dokładnie się stało? Do kiedy potrwają utrudnienia? - Doszło do wypadku z udziałem człowieka. Ze względu na charakter sprawy nie komentujemy zdarzenia. Na miejscu są wykonywane czynności. Nie wiemy, kiedy ruch zostanie przywrócony do normy - przekazała mł. asp. Natalia de Laurans z Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.