i Autor: Pixabay Dlaczego wyją syreny w Warszawie 19.04.2023? Wielki alarm w stolicy. Co się dzieje?

TŁUMACZYMY

Dlaczego w Warszawie wyją syreny 19.04.2025 r. o godz. 12? Jest komunikat

W sobotę, 19 kwietnia 2025 roku, punktualnie o godzinie 12, w Warszawie zawyją syreny alarmowe. Sygnał potrwa 1 minutę i będzie to sygnał ciągły. Choć może to wywołać zaniepokojenie, nie ma powodów do obaw. Jak tłumaczy wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, chodzi o symbol. Szczegóły w artykule.