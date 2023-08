Długi weekend sierpniowy w Julinek Parku. Moc atrakcji oraz cyrkowych występów

Przez cały długi weekend (12-15 sierpnia) w Julinek Parku nie zabraknie zarówno cyrkowych emocji, jak i wyjątkowych warsztatów dla najmłodszych, którzy będą mogli dać upust swojej kreatywności. W sobotę i w niedzielę, za sprawą uczniów Państwowej Szkoły Cyrkowej w Julinku, przeniesiemy się do baśniowej krainy, gdzie w spektaklu „Szczęśliwe zakończenie” odkryjemy na nowo historie bohaterów dobrze znanych bajek. Czy nasze ulubione postacie czekają nowe przygody? Jak potoczą się ich losy? Odpowiedź musicie poznać sami!

Z kolei we wtorek, 15 sierpnia, będziemy mieli okazję podziwiać „Fire Breathing Show”, czyli zapierające dech w piersiach widowisko, w którym Marcin Styczyński udowodni, że połykanie ognia jest nie tylko domeną smoków. Performer, znany także jako Ex, rzuci im wyzwanie poprzez żonglowanie płomieniami, połykanie ognia i… zionięcie nim. Z pewnością będzie gorąco!

A jeśli ktoś chciałby się spotkać z Kicią Kocią, będzie miał do tego niepowtarzalną okazję! Ta urocza kocia bohaterka pojawi się w Julinek Parku 14 i 15 sierpnia, a podczas jej odwiedzin, będzie można nie tylko zrobić sobie z nią pamiątkowe zdjęcie, ale także kupić książkę z Kicią w roli głównej.

W najbliższy weekend nie zabraknie również filmowych przeżyć. W Julinku zagości mobilne kino 5D, gdzie w sali kinowej z wygodnymi fotelami, które wibrują w rytm akcji, najmłodsi oraz dorośli będą mogli oddać się ulubionym historiom w trójwymiarowym obrazie. Ale to nie koniec, bo widzowie poczują też powiew wiatru, krople deszczu i zapachy unoszące się w powietrzu. Kino będzie działać do 30 września.

Niezliczona ilość rozrywek dla gości w każdym wieku

Jak zwykle, do dyspozycji gości są wszystkie popularne i uwielbiane atrakcje, gwarantujące wyjątkową zabawę w sercu natury, m.in.: największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa, wesołe miasteczko, strefa animacji, strefa relaksu, tor tubingowy czy ekologiczny plac zabaw.

Na miłośników wodnej rozrywki czeka również Park Wodny pod gołym niebem, gdzie basen o głębokości do 2 metrów, 5 zjeżdżalni, kurtyny i armatki wodne gwarantują niezapomnianą zabawę. Znajduje się tam również strefa z ograniczoną ilością wody (spray park), a komfort kąpieli zapewnia temperatura wody od 25 do 29 stopni Celsjusza. Z kolei w strefie relaksu, na jednym z 2000 leżaków, można cieszyć się wspaniałą, letnią atmosferą.

W Julinku działa również Julinek CAMP, czyli kameralny kemping z parcelami słonecznymi z prądem oraz zacienionymi z prywatną strefą grillową, a także pole namiotowe. To świetna propozycja dla tych, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku i spędzić czas wśród przyrody. Kemping jest idealnie usytuowany, umożliwiając rodzinom z dziećmi łatwy dostęp do parku wodnego oraz licznych atrakcji oferowanych przez Julinek Park. To również doskonałe miejsce dla tych, którzy pragną ciszy i odpoczynku, które zapewnią relaksujące spacery oraz przejażdżki rowerowe po urokliwych ścieżkach Puszczy Kampinoskiej. Julinek CAMP oferuje wypoczynek blisko natury, jednocześnie zapewniając wszystkie udogodnienia dla komfortowego pobytu m.in. sanitariaty z prysznicami i toaletami, bieżącą wodę, przyłącze do prądu, miejsce na ognisko i grill oraz WI-FI.

Jeśli w trakcie zabawy poczujecie głód, zachęcamy Was do skorzystania z naszej bogatej oferty gastronomicznej. Wśród propozycji z różnych zakątków świata znajdziecie: meksykański Burrito Papas, chrupiące przysmaki od Pana Frytki, pizzerię Bella Italia, strefę BBQ, Kuchnię polską na słono i słodko oraz rzemieślnicze lody Kosmos.

W parku działa również:

Wypożyczalnia nowoczesnego sprzętu sportowego oraz jednośladów, dzięki czemu możliwe są rodzinne wycieczki w samym sercu natury.

Obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami.

Od poniedziałku do czwartku po godzinie 16:00, bilety popołudniowe do Julinek Parku można kupić za połowę ceny. A to nie koniec! Goście, którzy zakupili bilet weekendowy, mogą teraz skorzystać z atrakcyjnej promocji – bilet OPEN na kolejną wizytę w dni powszednie będzie można nabyć ze zniżką aż 50%. Promocyjne bilety można zakupić w kasie przed wejściem w dniu wizyty.

Julinek Park to miejsce oferujące jakościową rozrywkę dla całej rodziny położone w Lesznie, ok. 30 km od Warszawy. Park zlokalizowany jest na terenie dawnej bazy cyrkowej na obszarze prawie 30 ha. Znajduje się tam szereg atrakcji dla gości w każdym wieku, m.in. największy w regionie park linowy, ścianka wspinaczkowa, kraina dmuchańców, pole do minigolfa czy ekologiczny plac zabaw. Do dyspozycji gości jest także wypożyczalnia rowerów i nowoczesnego sprzętu sportowego, strefa restauracji i punktów gastronomicznych oraz obiekt noclegowy B&B Julinek Park dysponujący 60-cioma komfortowymi pokojami oraz apartamentami rodzinnymi. W drugiej połowie 2022 roku oferta parku została rozszerzona o nowoczesną strefę wodną pod gołym niebem. Julinek Park to także miejsce występów cyrkowych i teatralnych znanych artystów z telewizyjnych talent-show, cyrkowców, akrobatów i aktorów. Więcej informacji: https://www.julinek.com.pl/