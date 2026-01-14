Totalna demolka na Woli. Po kolizji wjechał mercedesem do sklepu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2026-01-14 12:34

Kolizja i totalna demolka na Woli. W środę (14 stycznia) nad ranem osobowy mercedes wjechał do sklepu z panelami podłogowymi! Chwilę wcześniej na ul. Towarowej doszło do kolizji z innym autem.

Totalna demolka na Woli. Po kolizji wjechał mercedesem do sklepu

O szczegóły zapytaliśmy policjantów. – Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym wpłynęło o godz. 9.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący mercedesem jadąc ul. Towarową od strony al. „Solidarności” podczas zmiany pasa ruchu doprowadził do kolizji ze skodą – przekazał „Super Expressowi” młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

W sieci pojawił się też komunikat stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. – Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Towarowej z Jaktorowską w Warszawie, gdzie kierujący mercedesem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na skrajny prawy zderzył się z kierującym skodą. Skoda od siły uderzenia najechała na przydrożne słupki i zatrzymała się na poboczu Mercedes zakończył swoją jazdę w budynku. Na całe szczęście nikt w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiał. Wystarczyła chwila nieuwagi i mogło to skończyć się tragicznie dla kierujących, pieszych czy przypadkowych osób w pobliżu  0czytamy w komunikacie.

Polecany artykuł:

Na czerwonym świetle wbiegł prosto pod samochód. Miał prawie 2 promile!
Wypadek na autostradzie A4

Na miejscu interweniowali strażacy, którzy pomogli zabezpieczyć teren. Na szczęście sklep był jeszcze zamknięty i w środku nie było klientów. Finalnie nikomu nic sięnie stało.

Totalna demolka na Woli. Po kolizji wjechał mercedesem do sklepu
15 zdjęć
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WOLA
WARSZAWA