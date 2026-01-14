Totalna demolka na Woli. Po kolizji wjechał mercedesem do sklepu

O szczegóły zapytaliśmy policjantów. – Zgłoszenie o zdarzeniu drogowym wpłynęło o godz. 9.30. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący mercedesem jadąc ul. Towarową od strony al. „Solidarności” podczas zmiany pasa ruchu doprowadził do kolizji ze skodą – przekazał „Super Expressowi” młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.

W sieci pojawił się też komunikat stołecznego Wydziału Ruchu Drogowego. – Do groźnego zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Towarowej z Jaktorowską w Warszawie, gdzie kierujący mercedesem podczas zmiany pasa ruchu z lewego na skrajny prawy zderzył się z kierującym skodą. Skoda od siły uderzenia najechała na przydrożne słupki i zatrzymała się na poboczu Mercedes zakończył swoją jazdę w budynku. Na całe szczęście nikt w wyniku tego zdarzenia nie ucierpiał. Wystarczyła chwila nieuwagi i mogło to skończyć się tragicznie dla kierujących, pieszych czy przypadkowych osób w pobliżu 0czytamy w komunikacie.

Wypadek na autostradzie A4 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na miejscu interweniowali strażacy, którzy pomogli zabezpieczyć teren. Na szczęście sklep był jeszcze zamknięty i w środku nie było klientów. Finalnie nikomu nic sięnie stało.