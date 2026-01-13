Na czerwonym świetle wbiegł prosto pod samochód. Miał prawie 2 promile!

W Warszawie pijany pieszy wbiegł na czerwonym świetle pod samochód, doznając poważnych obrażeń.

Mężczyzna, obywatel Ukrainy, miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie i trafił do szpitala.

Policja bada okoliczności zdarzenia, które miało miejsce na oznakowanym przejściu dla pieszych.

Pijany pieszy potrącony w Wawrze. Miał prawie 2 promile!

W poniedziałek wieczorem (12 stycznia) służby ratunkowe w Warszawie otrzymały zgłoszenie o potrąceniu pieszego na ul. Bronisława Czecha w Wawrze. Na miejsce skierowano liczne służby - strażaków, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Strażacy zabezpieczyli rejon zdarzenia, umożliwiając ratownikom medycznym udzielenie pomocy poszkodowanemu. Po wstępnym zaopatrzeniu, ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu rannego mężczyzny do szpitala. Miejski Reporter informuje, że poszkodowany doznał urazu głowy oraz klatki piersiowej. W wydychanym powietrzu miał niemal 2 promile! Jeszcze przed transportem, policjanci przeprowadzili wstępne czynności.

"Wbiegł na czerwonym"

Z relacji kierującej samochodem oraz świadków wynikało, że do potrącenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Kobieta jechała w kierunku centrum i, jak twierdziła, miała zielone światło. W tym samym czasie przed jej pojazd wbiegł 54-letni mężczyzna, obywatel Ukrainy.

Po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, policjanci kontynuowali czynności na miejscu zdarzenia. Wykonywali pomiary oraz dokumentację techniczną, która ma pomóc w odtworzeniu przebiegu wypadku. Sprawa jest w toku, a policja bada wszystkie okoliczności.

