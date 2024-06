Do Warszawy przyjechał niemiecki tramwaj. Ma 61 lat i pochodzi z Norymbergi

i Autor: Facebook/Tramwaje Warszawskie

LATEM WYJEDZIE NA TRASĘ

Do Warszawy przyjechał zabytkowy niemiecki tramwaj. Ma 61 lat i pochodzi z Norymbergi. „To już drugi raz”

plis | PAP 12:15

Do Warszawy przyjechał z Krakowa zabytkowy niemiecki tramwaj GT6, zachowany w oryginalnym stanie, z autentycznym wyposażeniem i malowaniem. Pojazd ma 61 lat i pochodzi z Norymbergi. W latach 90. Kraków zakupił z drugiej ręki 44 takie wozy, a pierwszy raz przyjechały one do stolicy Małopolski w 1994 roku.