Dramat na drodze krajowej nr 57. 75-letni kierowca zginął w przydrożnym rowie

Koszmar w Dobrzankowie

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 17 lutego na drodze krajowej numer 57. Wszystko działo się w miejscowości Dobrzankowo na Mazowszu. Jak wynika z relacji asp. Ilony Cichockiej, oficer prasowej Komendanta Powiatowego Policji w Przasnyszu, służby odebrały dramatyczne zgłoszenie o godzinie 10:41. Dotyczyło ono groźnego zderzenia potężnej ciężarówki marki DAF z osobową Toyotą Avensis.

Niestety, mimo błyskawicznej reakcji, życia jednego z uczestników tego zdarzenia nie udało się uratować. Ofiarą śmiertelną jest 75-letni kierowca samochodu osobowego.

Co dokładnie wydarzyło się na tym odcinku trasy? 75-letni mieszkaniec powiatu makowskiego poruszał się prostym odcinkiem drogi. W pewnym momencie, z przyczyn, które wciąż pozostają zagadką, kierowca miał zjechać nagle na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z ciężarówką, za której kierownicą siedział 42-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Siła uderzenia zepchnęła oba pojazdy do rowów. Kierujący osobówką zginął na miejscu, natomiast kierowca tira wyszedł ze zdarzenia bez obrażeń. Jak ustalili mundurowi był trzeźwy.

Droga całkowicie zablokowana

Skutki tego tragicznego zdarzenia były odczuwalne dla wszystkich kierowców w regionie. Trasa na odcinku Przasnysz – Maków Mazowiecki została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a służby kierowały podróżnych na objazdy drogami lokalnymi.

Zderzenie aut na Mazowszu 17.02.2026:

