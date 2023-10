Dramat na S8. Bus roztrzaskał się o barierki. Są ranni

Szok!

Dramat na drodze S8 pod Wyszkowem. Bus roztrzaskał się o barierki. Są ranni

Dramatyczny wypadek pod Wyszkowem. Kierowca busa wypadł z drogi i runął do głębokiego rowu. W samochodzie były oprócz niego jeszcze dwie inne osoby. Na miejsce pilnie ruszył wszystkie służby ratunkowe. Strażacy musieli rozcinać wrak pojazdu, żeby dostać się do rannych. Wszyscy trzej mężczyźni trafili z ciężkimi obrażeniami do szpitala.