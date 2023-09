Volkswagen został zmiażdżony. Śpiącego pasażera uratowała jedna rzecz!

Muzeum Historii Polski oficjalnie otwarte! To jedyny taki budynek w kraju

Kobyłka, trasa S8. Koszmarny wypadek na prostej drodze

To cud, patrząc po zdjęciach zmiażdżonego volkswagena, że wszyscy przeżyli to uderzenie. W piątek, 29 września, w okolicach godziny 12 na trasie S8 doszło do horroru. Rozpędzona osobówka wbiła się w dostawczego iveco.

- Obywatel Gruzji siedzący za kierownicą volkswagena nie wiadomo czemu najechał na tył dostawczaka jadącego w tym samym kierunku. Auto zostało zmiażdżone, wbiło się do połowy - słyszymy od naszego fotoreportera, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

Jak udało nam się ustalić, osobówką podróżował również pasażer, który w momencie zderzenia spał. Miał rozłożony fotel i nogi na desce rozdzielczej. Cudem uniknął śmierci. Pozycja, w której leżał sprawiła, że przeżył i wyszedł z wypadku jedynie ze złamaną nogą.

Policja przekazała nam, że kierowcy byli trzeźwi. Funkcjonariusze zajmą się teraz ustalaniem okoliczności i przyczyn tego zdarzenia.