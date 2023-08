Dramat na Ochocie. 17-latek dźgnięty nożem w brzuch! Krzyczał, że nie chce umierać

Ochota. 17-latek dźgnięty nożem

Do brutalnego napadu z użyciem noża doszło przed północą 18 sierpnia na ul. Grójeckiej w Warszawie. Strażnicy miejscy, którzy patrolowali Ochotę, zauważyli grupkę młodych ludzi wchodzących na jezdnię. Gdy radiowóz zbliżył się do nich, dwóch mężczyzn z grupy rzuciło się do ucieczki. Mundurowi postanowili sprawdzić co się stało. Okazało się, że dosłownie chwilę wcześniej zaatakowali dwóch nastolatków i grożąc nożem zażądali pieniędzy. Gdy chłopcy odmówili, jeden ze sprawców pchnął ostrzem 17-latka! Drugi zdołał w porę uskoczyć.

- Poszkodowany był bardzo poważnie ranny w brzuch. Zszokowany powtarzał, że nie chce umierać. Strażnicy natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe, policję, a sami przystąpili do udzielania pomocy rannemu. Założyli opatrunek by zatamować krwotok. Chłopak opadał z sił. Na szczęście karetka przyjechała szybko i zabrała go do szpitala - przekazała Straż Miejska.

Sprawcy napaści schwytani

Na miejsce krwawego zajścia przyjechały patrole straży miejskiej i policji, które po ustaleniu rysopisu sprawców udały się w pościg za nimi. Odpowiadający rysopisowi mężczyźni zostali przez strażników zauważeni na ul. Dickensa. - Widząc zbliżające się radiowozy zaczęli uciekać. Informację o kierunku ich ucieczki podano przez radiostację policjantom. Dzięki temu jeden ze sprawców został ujęty na ul. Harfowej. 16-letni mieszkaniec stolicy został przewieziony do komendy rejonowej - poinformowała Straż Miejska.

Strażnicy miejscy udzielili pierwszej pomocy dźgniętemu nożem w brzuch młodemu mężczyźnie. Sukcesem zakończyła się też akcja poszukiwawcza sprawców napadu - jeden z agresorów trafił w ręce policji. Szczegóły: ↘ https://t.co/mqvSBy2JtI#Ochota pic.twitter.com/duFwWK8alX— Straż Miejska m.st. Warszawy (@SMWarszawa) August 21, 2023