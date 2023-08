i Autor: KPP w Wyszkowie Kamieńczyk. Pijany 17-latek roztrzaskał auto na drzewie. Wiózł... pijanych pasażerów

Kompletna bezmyślność

Kamieńczyk. Pijany 17-latek roztrzaskał auto na drzewie. Wiózł... pijanych pasażerów

Bez prawa jazdy, za to z procentami w organizmie. 17-latek nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i roztrzaskał osobową hondę na przydrożnym drzewie. Autem wraz z nim podróżowało dwoje pasażerów. Jak się okazało, wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala.