Cudem nikt nie zginął! Zmiażdżone auta zablokowały przejazd mostem

Warszawa. Koszmarny wypadek nad Wisła. Trzy auta zmiażdżone, dwie osoby ranne

Na prawym pasie jezdni zatrzymała się osobowa toyota. Auto najprawdopodobniej się zepsuło. W pewnym momencie za pojazdem zatrzymał się opel. Kierujący osobówką chciał pomóc drugiemu. Chwilę później doszło do tragedii.

− Kierujący kią najprawdopodobniej nie zauważył stojących aut. Osobówka zmiażdżyła opla, który odbił się od niej i wbił z pełnym impetem w zepsutą toyotę. Kia wylądowała na środkowym pasie blokując 3 pasy ruchu – przekazał nam reporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia.

Informacje o wypadku potwierdziła nam również Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. − Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 11:45. Na trasie S2, na moście, doszło do zderzenia trzech pojazdów. Jedna osoba z toyota i druga z opla trafiły do szpitala – przekazała policjantka.