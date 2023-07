Dramat uczniów w Warszawie. 4,5 tysiąca młodzieży nie dostało się do żadnej szkoły!

Dramatyczna sytuacja uczniów w Warszawie

Wiceprezydent Warszawy postanowiła „wywołać do tablicy” mazowiecką kurator oświaty. W tym tygodniu, po ogłoszeniu wyników rekrutacji do szkół ponadpodstawowych okazało się, że w Warszawie sytuacja jest niewesoła. Aż 4,5 tys. uczniów przeżywa dramat i niepewność, co dalej, bo nie dostało się do żadnej szkoły średniej w Warszawie. W liceach i technikach są jeszcze wolne miejsca, ale nie wystarczy dla wszystkich niezakwalifikowanych.

Dramatyczna sytuacja to efekt zbiegu dwóch zjawisk – kumulacji roczników i większego niż w ostatnich latach szturmu młodzieży z Mazowsza na szkoły w stolicy. Dla 26,6 tys. stołecznych ósmoklasistów miasto przygotowało 31,1 tys. miejsc. A o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych w Warszawie ubiegało się 33 tys. kandydatów z całej Polski. – Od miesięcy zwracamy uwagę, że nadchodzący rok szkolny dla szkół ponadpodstawowych będzie najtrudniejszym w ponad 30-letniej historii, kiedy samorządy stały się organami prowadzącymi szkoły. Od dawna przygotowujemy się na przyjęcie tak dużej liczby kandydatów. Warszawa jako jedyny samorząd na Mazowszu zapewniła o 4,5 tys. więcej miejsc niż łączna liczba absolwentów wszystkich warszawskich szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych – podkreśla Renata Kaznowska. Wytyka, że tymczasem na Mazowszu tych miejsc w szkołach było dużo mniej niż absolwentów. Rejonizacji nie ma, więc szkoły nie mogą odmówić przyjęcia ucznia z Radomia czy Kielc, by przyjąć ucznia z Warszawy.

- Tymczasem mój syn boi się, że będzie musiał jeździć do liceum do Radomia, bo tu nie dostał się do żadnej z wybranych szkół. To chory system – mówi nam Aleksandra, mama ucznia z Warszawy, odrzuconego w rekrutacji przez LO im. Królowej Jadwigi i trzy kolejne licea.

Dodatkowe miejsca w szkołach

- Doszliśmy do granic możliwości naszych szkół. Dlatego zaapelowałam do mazowieckiej kurator oświaty, aby zwołała pilną naradę przedstawicieli powiatów mazowieckich prowadzących szkoły ponadpodstawowe celem przygotowania dodatkowych miejsc do rekrutacji uzupełniającej - mówi wiceprezydent.

Kurator oświaty Aurelia Michałowska wyjaśnia, że z samorządami spotkała się w maju. Ale w środę po raz kolejny mówiła o problemie i konieczności zapewnienia dodatkowych miejsc. Na Mazowszu po interwencji udało się stworzyć dodatkowo 6,5 tys. miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Czy to wystarczy? Czy rekrutacja uzupełniająca (startuje z końcem lipca) zniweluje problem? Stołeczni urzędnicy boją się, że kilkaset uczniów będzie musiało obniżyć loty i zamiast wymarzonego liceum, zadowolić się technikum. 27 lipca komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Wykaz wolnych miejsc w szkołach będzie opublikowany na stronie edukacja.um.warszawa.pl.