Dramat w Boże Narodzenie. Matka nie żyje, ojciec ranny. 35-letni syn zatrzymany

Jak podaje TVN Warszawa, do tragedii miało dojść we wsi Gorzewo. Mundurowi zostali wezwani przez sąsiadów. Mieszkańcy bloku zgłosili, że przed budynkiem biega zakrwawiony mężczyzna. Na miejscu szybko zjawiło się pogotowie ratunkowe i policja. Funkcjonariusze weszli do mieszkania, z którego wybiegł 35-latek. W środku znaleźli zwłoki 64-letniej kobiety. Jej 63-letni mąż był ranny. – Są zbierane dowody, są przesłuchiwani świadkowie. Będziemy musieli przesłuchać jeszcze tego mężczyznę, który został zatrzymany. Czekamy, co powie. Znajduje się pod wpływem alkoholu, dlatego nie został jeszcze przesłuchany – przekazał Radiu Eska Paweł Klimek, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie.

Z ustaleń RMF FM wynika, że doszło do brutalnego pobicia. Syn miał rzucić się na własnych rodziców. Zarówno podejrzany jak i jego ojciec byli pod wpływem alkoholu. Od 35-latka pobrano dodatkowo krew. Próbka trafi do laboratorium w celu badania na obecność narkotyków.

