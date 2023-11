Pociąg przejechał mężczyznę. Makabryczny wypadek na stacji kolejowej w centrum

HORROR

Dramat w centrum. Pociąg przejechał mężczyznę na torach. Makabryczny wypadek na stacji kolejowej

Do wypadku doszło w czwartek, 23 listopada w okolicach godziny 17. Z pierwszych informacji, do których dotarliśmy wynika, że wjeżdżająca na stację kolejową Warszawa Śródmieście maszyna potrąciła mężczyznę znajdującego się na torach. Pieszy z obrażeniami ciała został wydobyty spod pociągu i przetransportowany do szpitala. Był w stanie ciężkim. Miał poważne urazy kończyn dolnych.