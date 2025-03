KOSZMAR

Dramatyczne chwile na Białołęce. Młody mężczyzna przewrócił się i wpadł do Wisły

W sobotę (15 marca) około godziny 15 na warszawskiej Białołęce doszło do niebezpiecznego incydentu. Młody mężczyzna wpadł do Wisły w pobliżu ulicy Kępa Tarchomińska. Świadkowie zdarzenia natychmiast ruszyli na pomoc i doholowali go na kamienie. Strażacy oraz ratownicy medyczny podjęli akcję ratunkową.