Uwaga!

Dramatyczny wypadek. Samochody zderzyły się czołowo. Jedna osoba zakleszczona we wraku

Wypadek! Dwa samochody zderzył się czołowo we wsi Krusze w powiecie wołomińskim. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z poszkodowanych został zakleszczony we wraku. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, żeby go wydostać. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.