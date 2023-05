Dramatyczny wypadek w Warszawie! Kobieta weszła prosto pod tramwaj

TUNEZJA ODPADŁA, CO JESZCZE?

Kobieta wpadła pod tramwaj na Lubelskiej! Groźny wypadek w Warszawie

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło dziś, 8 maja po południu po prawej stronie Wisły. Jak informuje TVN Warszawa, tramwaj linii numer 3 potrącił kobietę. Wypadek wydarzył się na wysokości przystanku Lubelska 03. Szynowy pojazd komunikacji miejskiej jechał od strony ronda Wiatraczna w stronę ronda Waszyngtona, gdy nagle w miejscu niedozwolonym dla pieszych pośrodku jezdni pojawiła się spiesząca się kobieta. Została potrącona w okolicy przejścia dla pieszych, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej, co sugeruje, że mogła chcieć skrócić sobie drogę, biegnąc do tramwaju.

Niebezpieczne zdarzenia i utrudnienia dla pasażerów. Tramwaje nie jeździły do Dworca Wileńskiego

Niestety, skończyło się to dla niej wypadkiem. Na szczęście brak informacji o tym, by życiu pieszej zagrażało niebezpieczeństwo, kobieta została przebadana w wezwanej na miejsce karetce pogotowia ratunkowego. Wydarzenie spowodowało spore utrudnienia w ruchu. Tramwaje kierowano na objazdy i nie jeździły w stronę Dworca Wileńskiego, gdzie kursuje wiele uczęszczanych przez warszawiaków linii. Sprawą zajmuje się stołeczna policja.

