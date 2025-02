Dron uderzył w sarkofag w Czarnobylu! Jest komunikat dla Polski

Dron poważnie uszkodził sarkofag elektrowni w Czarnobylu. Państwowa Agencja Atomistyki wydała nowy komunikat

Wybuch czwartego reaktora elektrowni w Czarnobylu w nocy z 25 na 26 kwietnia 1986 roku doprowadził do kataklizmu i skażenia radioaktywnego na wielką skalę. Także Polacy musieli w pośpiechu zażywać wówczas płyn Lugola. Czy to wszystko może się powtórzyć? Obawy związane z Czarnobylem wróciły wczoraj, 14 lutego, kiedy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że rosyjski dron uderzył w specjalny sarkofag chroniący reaktor nieczynnej elektrowni atomowej. Co więcej, główny inżynier obiektu Ołeksandr Tytarczuk ujawnił, że dron poważnie uszkodził sarkofag. "Bariera, która miała zapobiegać rozprzestrzenianiu się substancji radioaktywnych, przestała funkcjonować zgodnie z projektem" – powiedział. Dyrekcja elektrowni w Czarnobylu dodała, że dron "trafił bezpośrednio w powłokę ochronną łuku sarkofagu New Safe Confinement (NSC) na wysokości 87 metrów nad pomieszczeniem urządzeń technologicznych, które zdalnie zapewniają funkcjonowanie schronu. W rezultacie uszkodzona została zewnętrzna i wewnętrzna powłoka (okładzina) łuku NSC oraz wyposażenie głównego systemu dźwigowego. Wykryto również lokalny pożar na zewnętrznej i wewnętrznej powłoce łuku NSC". Czy doszło do skażenia?

PAA: "Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Monitorujemy sytuację radiacyjną w kraju"

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) uspokajała, że poziom promieniowania pozostaje normalny mimo uszkodzeń sarkofagu. "Incydent, do którego doszło w nocy z 13 na 14 lutego w Czarnobylu nie ma wpływu na sytuację radiacyjną w Polsce. Również według doniesień strony ukraińskiej atak nie spowodował żadnych zmian w sytuacji radiacyjnej w pobliżu elektrowni" - głosił piątkowy komunikat Państwowej Agencji Atomistyki. Dziś, 15 lutego naukowcy wydali w tej sprawie kolejny komunikat. Na szczęście według doniesień PAA nic się nie zmieniło i nie musimy się obawiać "drugiego Czarnobyla". "PAA nie odnotowała żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej. Obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Monitorujemy sytuację radiacyjną w kraju" - głosi najnowszy komunikat.

