Duże zmiany w samym sercu Warszawy coraz bliżej. "Ogłosiliśmy przetarg"

Aleja Centralna w Warszawie po nowemu - jest przetarg

Planowana inwestycja będzie ważną częścią projektu Nowego Centrum Warszawy. Drogowcy chcieliby, aby ciągi piesze, którymi każdego dnia przemieszczają się m.in. tłumy podróżujących do i z Dworca Centralnego, przeszły kompleksową metamorfozę. Przejście zyska przebudowaną nawierzchnię oraz wiele uporządkowanej zieleni.

"Metamorfoza obejmie odcinek między popularną »patelnią« przy wejściach do metra Centrum a ul. Emilii Plater. Prace planujemy rozpocząć jeszcze w tym roku. Szacowany czas realizacji to około sześć miesięcy od dnia podpisania umowy z wybranym w przetargu wykonawcą. Na oferty czekamy do 11 maja" - poinformował ZDM.

Nowa nawierzchnia, elementy małej architektury, zieleń

W ramach inwestycji zużyte, nierówne nawierzchnie w pasażach Szymborskiej, Ginczanki i Iłłakowiczówny zostaną zamienione na bezpieczniejsze i wygodniejsze dla osób z wózkiem czy walizką kamienne płyty. Do tego rowerzyści zyskają możliwość przejazdu na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Emilii Plater w ostatnim z wymienionych pasaży. Na placu na wysokości Kinoteki odtworzony zostanie zegar słoneczny, nie zabraknie ławek i pergoli.

"Bardzo ważnym elementem przebudowy jest zieleń. Plan zakłada nowe rabaty na niemal 9000 m² oraz rozpłytowania, dzięki którym powierzchnia biologicznie czynna zwiększy się o ok. 800 m². Pojawią się kompozycje bylin, traw i krzewów, kilka nowych drzew oraz formy wielopienne - łącznie ok. 40 sztuk. Całość nawiąże do pierwotnych założeń zieleni projektowanej tu w latach 50. XX wieku" - zaznaczyli drogowcy.

5

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?