Szok!

Dwa samochody roztrzaskane, są ranni. Dramatyczny wypadek pod Wyszkowem

mk 8:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Poważny wypadek pod Wyszkowem! W miejscowości Ochudno w poniedziałek wielkanocny doszło do zderzenia dwóch samochodów. Auta roztrzaskały się czołowo. Na miejscu pracowały służby ratunkowe i policja. Niestety, jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Policjanci ustalają, jak do szło do tego wielkiego dramatu.