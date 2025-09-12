Działkowiec z Piaseczna obok pomidorów sadził marihuanę. Plantacja w rękach policji

Nietypowa uprawa w Piasecznie

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie, monitorując środowisko przestępcze, uzyskali informację o nielegalnej uprawie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych w gminie Piaseczno. Jak się okazało, cynk był prawdziwy.

Nalot na działkę i zatrzymanie

7 września 2024 roku funkcjonariusze wkroczyli na teren jednej z działek. Zastali tam 52-letniego mieszkańca Warszawy. Podczas przeszukania odkryli nielegalną uprawę konopi indyjskich.

„W trakcie przeszukania terenu odnaleźli 21 krzaków marihuany w różnej fazie wzrostu, które zasadzone były pomiędzy sadzonkami warzyw. W pomieszczeniach gospodarczych, funkcjonariusze znaleźli kolejne narkotyki. Te były już ususzone oraz przygotowane do użytku” - relacjonuje policja.

Przyznał się do winy

Mężczyzna nie stawiał oporu i od razu przyznał się do prowadzenia nielegalnej uprawy. „52-latek, w rozmowie z funkcjonariuszami przyznał, że cała uprawa należy do niego.” – informują funkcjonariusze. Narkotyki zostały zabezpieczone, a 52-latek trafił do policyjnej celi.

Zarzuty i grożąca kara

52-latek usłyszał już zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków oraz uprawy konopi indyjskich. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór. Co mu grozi?

Posiadanie znacznej ilości narkotyków – grozi do 10 lat pozbawienia wolności

Nielegalna uprawa konopi indyjskich – grozi do 8 lat pozbawienia wolności