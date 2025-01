i Autor: Getty Images Wyjątkowe wierszyki dla babci i dziadka. Gotowe życzenia na Dzień Babci i Dziadka do wydrukowania

Dzień Babci i Dzień Dziadka 2025. Co robić w Warszawie? Darmowe wydarzenia, warsztaty, koncerty

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wspaniała okazja, by aktywnie spędzić czas z bliskimi. W Warszawie odbędą się darmowe wydarzenia, w tym koncerty, pokazy filmowe i warsztaty, podczas których najmłodsi stworzą dla dziadków laurki. Sprawdź, co robić w stolicy 21 i 22 stycznia 2025 r.