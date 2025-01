Ekspert od Rosji pobity w Warszawie. Atak nie był przypadkowy? Obdukcja potwierdza wersję Malickiego

Seryjny morderca z Siedlec nie trafi do więzienia. Z zimną krwią zatłukł młotkiem dwie osoby. Wśród ofiar ksiądz

Warszawa. Atak na dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jana Malickiego

Do zdarzenia doszło 19 grudnia. Dyrektor Studium Europy Wschodniej Jan Malicki wracał ze spotkania wigilijnego pracowników jednostki badawczo-dydaktycznej. Został brutalnie zaatakowany w Parku Kazimierzowskim, a sprawcami mieli być dwaj mężczyźni ubrani w mundury przypominające te używane przez straż miejską. Stracił przytomność, którą odzyskał dopiero w karetce.

Ze względu na doznane obrażenia (pęknięcie kości czaszki, krwiaki i wstrząśnienie mózgu) nie pamięta dokładnie przebiegu zdarzenia. Jeden z mężczyzn, zadając mu pytanie, miał użyć składni wskazującej na pochodzenie z kraju rosyjskojęzycznego.

- Jak mi wrócił kolejny obraz do pamięci, to wywnioskowałem z tego, że w tym jest element wschodni, bo w tym jest błąd składniowy. Polak zapytałby "jak pan się nazywa" (zamiast "jak się nazywa pan?" - przyp. red.), a policja w ogóle "proszę imię i nazwisko", wiem, bo parę mandatów w życiu zapłaciłem - powiedział PAP historyk.

Studium Europy Wschodniej to jednostka badawczo-dydaktyczna Uniwersytetu Warszawskiego specjalizująca się w historii oraz współczesności Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Kaukazu, Azji Środkowej oraz Bałkanów. Rosyjskie i białoruskie media wielokrotnie oskarżały SEW o szkolenie "ekstremistów".

Sprawę bada prokuratura

Nic nie wskazuje na konkretną przyczynę ataku, np. motyw rabunkowy. Sprawa została zgłoszona policji i prokuraturze. Dyrektor Malicki jest zdania, że jeśli była to napaść, to ten atak na niego mógł być dziełem rąk wrogich Polsce wywiadów i nie można wykluczyć, że miał być ostrzeżeniem pod jego adresem w związku z prowadzoną przez SEW działalnością. "Jeśli nie potwierdzi się atak chuligański, to należy brać pod uwagę taką wersję" – ocenił.

- Przesłuchiwani są świadkowie, przeglądany monitoring - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba.

Jan Malicki poddał się obdukcji, która potwierdziła opisany przez niego przebieg zdarzenia.

"Wymienione obrażenia mogły powstać w czasie i okolicznościach, jakie podaje poszkodowany" - potwierdził lekarz przeprowadzający badanie.