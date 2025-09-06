Eksplozja na poligonie w Rembertowie! Dwie osoby ranne

W sobotę wieczorem, 6 września na poligonie wojskowym w Warszawie-Rembertowie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego, w wyniku której ranne zostały dwie osoby cywilne.

Osoby te nielegalnie weszły na teren poligonu, ignorując zakazy wstępu.

Żandarmeria Wojskowa i patrol saperski prowadzą czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia oraz pochodzenie ładunku.

Do groźnego incydentu doszło w sobotę wieczorem (6 września) na terenie poligonu wojskowego w Warszawie-Rembertowie. Jak przekazała Żandarmeria Wojskowa, dwie osoby cywilne – mimo wyraźnych tablic ostrzegawczych – znalazły się na terenie obiektu, gdzie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego.

Na miejsce natychmiast wezwano patrol saperski oraz funkcjonariuszy Mazowieckiego Oddziału ŻW. Ranni zostali objęci pomocą medyczną, jednak ich stan nie został ujawniony.

„Mazowiecki Oddział ŻW wraz z patrolem saperskim prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały dwie osoby cywilne” – przekazano w oficjalnym komunikacie na platformie X.

@MOZWWarszawa prowadzi czynności w Warszawie-Rembertowie, gdzie w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego ranne zostały 2 osoby cywilne, które weszły na teren poligonu wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom. Pochodzenie ładunku i okoliczności zdarzenia będą przedmiotem postępowania ŻW.— Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) September 6, 2025

Żandarmeria Wojskowa zaznaczyła również, że cywile przebywali w miejscu zdarzenia nielegalnie. – „Osoby te weszły na teren poligonu wojskowego wbrew wyraźnie oznaczonym zakazom wstępu. Pochodzenie ładunku oraz szczegółowe okoliczności tego zdarzenia będą przedmiotem dalszego postępowania” – poinformowano.

Poligony wojskowe są terenami szczególnie niebezpiecznymi ze względu na możliwość znajdowania się tam niewypałów czy niewybuchów z wcześniejszych ćwiczeń. Służby regularnie apelują, aby bezwzględnie respektować zakazy wstępu i tablice ostrzegawcze.

Na razie nie podano, w jakim wieku byli ranni ani w jakich okolicznościach znaleźli się w strefie zakazanej. Śledczy ustalają również, czym dokładnie był ładunek, którego wybuch doprowadził do tragicznych skutków.