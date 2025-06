Eliminacje MŚ 2026 GRUPY: Z kim i kiedy gra Polska? Terminarz meczów

Eliminacje MŚ 2026 - GRUPY. W której grupie jest Polska?

Piłkarska reprezentacja Polski kontynuuje walkę w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 w strefie europejskiej. Zespoły trafiły do 12 grup, które składają się z czterech lub pięciu zespołów. Bezpośredni awans na mundial wywalczą wyłącznie zwycięzcy 12 grup eliminacyjnych. Zespoły, które zajmą drugie miejsca w grupach, awansują do tzw. rundy play-off. Do nich dołączą cztery reprezentacje z Ligi Narodów (decydować będzie aktualne miejsce w rankingu). Szesnaście zespołów zagra w czterech ścieżkach dwustopniowych baraży. Rywalizacja będzie toczyć się w półfinale i finale. Na tym etapie decydować będzie tylko jeden mecz. Polska zagra w grupie G. Poniżej podział na grupy eliminacji MŚ 2026 w strefie europejskiej:

GRUPA A

Niemcy

Słowacja

Irlandia Północna

Luksemburg

GRUPA B

Szwajcaria

Szwecja

Słowenia

Kosowo

GRUPA C

Dania

Grecja

Szkocja

Białoruś

GRUPA D

Francja

Ukraina

Islandia

Azerbejdżan

GRUPA E

Hiszpania

Turcja

Gruzja

Bułgaria

GRUPA F

Portugalia

Węgry

Irlandia

Armenia

GRUPA G

Holandia

POLSKA

Finlandia

Litwa

Malta

GRUPA H

Austria

Rumunia

Bośnia i Hercegowina

Cypr

San Marino

GRUPA I

Włochy

Norwegia

Izrael

Estonia

Mołdawia

GRUPA J

Belgia

Walia

Macedonia Północna

Kazachstan

Liechtenstein

GRUPA K

Anglia

Serbia

Albania

Łotwa

Andora

GRUPA L

Chorwacja

Czechy

Czarnogóra

Wyspy Owcze

Gibraltar

Eliminacje MŚ 2026 - kiedy gra Polska? Terminarz meczów

Polska gra w grupie G, w której walczy z Litwą, Maltą, Finlandią oraz Holandią. Biało-Czerwoni eliminacje zaczęli meczami przeciwko Litwie i Malcie na PGE Narodowym w Warszawie. Poniżej terminarz meczów reprezentacji Polski w eliminacjach MŚ 2026:

21 marca 2025: Polska - Litwa 1:0

24 marca 2025: Polska - Malta 2:0

10 czerwca 2025: Finlandia - Polska

4 września 2025: Hiszpania/Holandia - Polska

7 września 2025: Polska - Finlandia

12 października 2025: Litwa - Polska

14 listopada 2025: Polska - Hiszpania/Holandia

17 listopada 2025: Malta - Polska

