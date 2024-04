Emeryt zraniony nożem w klatkę piersiową. Tragiczne wieści ze szpitala

Emeryt z nożem w klatce piersiowej. Dramatyczna akcja ratunkowa na Ochocie. „Wyciągnęli go z auta”

− W zaparkowanym aucie przechodnie znaleźli nieprzytomnego, starszego mężczyznę − tak brzmiały pierwsze informacje przekazane przez fotoreportera „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu zdarzenia. W czwartek (11 kwietnia) wczesnym popołudniem na parkingu przy ul. Pawińskiego na warszawskiej Ochocie rozegrał się dramat.

Informację potwierdziła policja. − Po przyjeździe na miejsce policjanci wyciągnęli mężczyznę z auta i udzielili mu pierwszej pomocy. Zaopiekowali się nim aż do przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego − powiedział naszym dziennikarzom st. asp. Rafał Wieczorek.

Według naszych ustaleń, nieprzytomny 76-letni mężczyzna został znaleziony z nożem w klatce piersiowej. Chwilę wcześniej córka i żona wyszły z auta do znajdującego się obok budynku. − To się wydarzyło w ciągu kilkunastu minut. Na razie nie wiadomo, co tam się stało − relacjonował nasz fotoreporter, któremu udało się porozmawiać chwilę ze świadkami. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Mężczyzna trafił do szpitala w stanie krytycznym. Niestety, po godz. 18 policja przekazała tragiczne wieści. - W szpitalu zmarł mężczyzna, któremu wcześniej policjanci udzielali pomocy medycznej do przyjazdu zespołu ratownictwa - poinformował Rafał Wieczorek.