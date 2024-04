Brutalnie zaatakował 25-letnią Białorusinkę w centrum Warszawy. Dorian S. usłyszy zarzut zabójstwa

Do dramatu, który wstrząsnął mieszkańcami całej Polski, ale nie tylko – o tym brutalnym ataku pisały również media zagraniczne, doszło pod koniec lutego. Z samego rana w niedzielę (25 lutego) zamaskowany napastnik zaatakował bezbronną 25-latkę wracającą ze spotkania ze znajomymi do domu. Zaciągnął ją do bramy i brutalnie zgwałcił. Po obrzydliwym akcie porzucił swoją ofiarę na chodniku, obrabował i odszedł. Naga i nieprzytomna Białorusinka trafiła do szpitala, gdzie kilka dni później zmarła. Podejrzanym o dokonanie tego przestępstwa jest 23-letni Dorian S.

Dorian S. usłyszy zarzut zabójstwa

Mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie. − Po doprowadzeniu do prokuratury usłyszał zarzuty związane z usiłowaniem zabójstwa kobiety na tle rabunkowym i seksualnym. Mężczyzna ten został przesłuchany w charakterze podejrzanego i złożył wyjaśnienia − potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" prok. Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Jak udało nam się ustalić, mężczyzna dzisiaj (11 kwietnia - red.) usłyszy zarzut zabójstwa. Jeszcze pod koniec marca prokuratura przekazywała nam informacje w tej sprawie. − Proszę się uzbroić w cierpliwość. Zmiana kwalifikacji czynu to jest formalność, bo oskarżony jest osadzony w areszcie. Nadal przeprowadzane są z nim wszystkie niezbędne czynności − odpowiedział w poniedziałek (25 marca) na nasze pytania prok. Banna.

