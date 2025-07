Spis treści

Warszawa. Jennifer Lopez na Narodowym. Drugi koncert w Polsce

Fani Jennifer Lopez chyba nie są przesądni, bo po 13 latach artystka znowu zawitała do Polski. W piątek, 25 lipca, o godz. 20 na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie rozpocznie się koncert gwiazdy muzyki pop, która jest również znana jako aktorka. Artystka przyleciała do naszego kraju, promując trasę "Up all night", ale polscy melomani być może zaśpiewają razem z nią "Sto lat" lub "Happy birthday", jako że Amerykanka obchodziła 24 lipca urodziny

Drzwi Stadionu Narodowego zostały otwarte o godzinie 17.30, choć część fanów mogła wejść na teren obiektu jeszcze wcześniej, w ramach "early entrance". O godzinie 19.00 zaplanowano koncert AntoNetty, która wystąpi jako support, a Jennifer Lopez pojawi się na scenie zaraz po niej.

Utrudnienia w ruchu dla mieszkańców Warszawy

Koncert Jennifer Lopez to nie tylko uczta dla jej wielbicieli, ale również pewne utrudnienia dla mieszkańców Warszawy. W piątek w godzinach 17.00-19.00 obowiązywały ograniczenia w ruchu na Saskiej Kępie. W zależności od sytuacji policja może zamknąć również ulice:

Sokolą;

Zamości;

i Zamoyskiego;

co spowoduje, że autobusy linii: 102, 135, 146, 147, 202 i E-1 pojadą zmienionymi trasami.

Po zakończeniu koncertu Jennifer Lopez, około godziny 21.45, zostanie zamknięta aleja Zieleniecka, od Targowej do ronda Waszyngtona – przejadą tamtędy tylko autobusy komunikacji miejskiej. Bezpośrednio po koncercie, około godziny 22, policja może zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich, od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

Gdyby do tego doszło, tramwaje linii 7, 9 i 22 będą kursowały wyłącznie po stronie Pragi, a w ich miejsce wyjadą autobusy zastępczej linii Z99. Będą kursowały między rondem Wiatraczna a placem Narutowicza, przez most Łazienkowski. Przeprawą pojadą także linie: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72.

Jennifer Lopez wylądowała w Warszawie [ZDJĘCIA]