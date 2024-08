Taylor Swift w Warszawie. Koncert gwiazdy już dziś! [1.08.2024]

W ostatnich dniach sporo mówi się o koncercie Taylor Swift w Warszawie. Amerykańska gwiazda po raz pierwszy pojawi się w Polsce, więc to huczne wydarzenie.

Swift jest współcześnie jedną z najbardziej wpływowych gwiazd, a w pełni wyprzedane stadiony niemalże w każdym miejscu na świecie udowadniają jej ogromny fenomen. W Polsce piosenkarka również ma spore grono fanów, które już nie może doczekać się koncertów. Kolejki przed PGE Narodowym zaczęły ustawiać się o wczesnych godzinach porannych.

Podczas każdego z trzech występów, swifties zaplanowali akcje koncertowe, czyli niespodzianki dla Taylor. Niestety okazuje się, że niektóre z nich nie będą mogły się odbyć. Dlaczego? Więcej szczegółów pod galerią zdjęć.

Zakazana akcja koncertowa na koncercie Taylor Swift. Fani mają rozwiązanie

Alter Art to największy w Polsce niezależny promotor festiwali i koncertów, który w ostatnim czasie ogłosił dość przykry komunikat. Jeden z fanów napisał do organizatora, czy będzie możliwość wniesienia balonów na koncert ze względu na chęć zorganizowania z ich udziałem akcji koncertowej. Alter Art pospieszyło jednak z negatywną odpowiedzią.

Wnoszenie balonów jest zabronione w Regulaminie Wydarzenia. Balon z helem lub balon nadmuchany przez użytkownika może w niekontrolowany sposób uciec, potencjalnie stwarzając zagrożenie dla artystów występujących na scenie lub pęknąć, wywołując dyskomfort lub poczucie zagrożenia osób znajdujących się wokół. Rolą służb odpowiadających za bezpieczeństwo uczestników nie jest pilnowanie poszczególnych osób, w jaki sposób będą nadmuchiwały balony, ale dbanie o bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników wydarzenia, dlatego co do zasady wszelkiego rodzaju balony wykluczone są z opcji wnoszenia na wydarzenie - czytamy w odpowiedzi udostępnionej na portalu X.

W sekcji komentarzy lada moment pojawiło się mnóstwo wpisów swifties, którzy nie kryli oburzenia. Co ciekawe, fani nie planują stosować się do zasad regulaminu i nienadmuchane balony chcą wnieść np. w butach!

I tak wniosę, chyba do butów mi nie będą zaglądać - napisała jedna z fanek na portalu X.

W sieci pojawiły się także negatywne komentarze co do ogólnych zasad koncertowych obowiązujących w Polsce, bowiem dla przykładu w Niemczech fani artystki bez problemu mogli wnieść balony na stadion. Wiadomo jednak, że regulamin różni się w zależności od kraju i warto się do niego stosować. Czy zrobią to polskie swifties? Tego jeszcze nie wiemy, ale lada moment wszystko będzie jasne!

AlterArt oficjalnie zakazał wnoszenia balonów na koncert Taylor Swift w Polsce pic.twitter.com/8ue5voqIB4— MNFPL (@musicnewsfactpl) July 23, 2024